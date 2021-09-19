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Göz yaşları arasında toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi Mudurnu İlçe Başkanı Sami Özdemir’in kızı ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in kuzeni 35 yaşındaki Sezin Özdemir yakalandığı koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti.

Göz yaşları arasında toprağa verildi


 

Geçtiğimiz Pazar gününden itibaren İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Sezin Özdemir, Cumartesi günü entübe edildi. Sevenlerinin güzel haber beklediği Sezin Özdemir gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Bolu Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Kütüphanesinde görev yapan 35 yaşındaki Sezin Özdemir’in. Coronavirüs aşısı olmadığı edinilen bilgiler arasında yer aldı. Genç kadının doğum yeri olan Mudurnu ilçesinde öğle namazına müteakip toprağa verildi. Ceza defin sırasında genç yaşta hayatını kaybeden Sezin için gözyaşı döktü. 

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