Gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.iki gündür sürdürülen operasyonlarda gözaltı sayısı 12’ye çıkmış oldu.

Gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığıçalışmada, ihraç bir askeri öğrenci ile 1 muvazzaf üsteğmen emniyete getirildi. Operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 10 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında firari 1 sivilin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ninaskeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dur ihtarına uymadı dereye uçtu
Dur ihtarına uymadı dereye uçtu
  1. Bolu

banner133

banner129

banner124