Haber: Kasım ŞAHİN

FETÖ / PDY soruşturması kapsamında ‘Bylocok’ kullandıkları tespit edilen ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ile gözaltı kararı bulunan 19 zanlı hakkında sabah saatlerinde talimat verildi. Konusunda uzmanlaşan ve bu güne kadar yaptıkları operasyonlarda adını Bolu kamuoyuna duyuran Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün deneyimli ekipleri başta Mudurnu, Bolu Merkez, Yalova ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sabah saatlerinde talimatı alan TEM Şubesi’nin deneyimli ekipleri hemen hareketa geçti. İlk operasyon, Mudurnu ilçesinde yapıldı. Burada 4 kişi gözaltına alınıp zanlılar Bolu Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

SARAY HELVA’YA DARBE

Yapılan operasyonlarda Ak Partili eski Belediye Başkanı Metin Saygür gözaltına alındı. Ardından Mudurnu'nun tanınmış esnaflarından Aydın Özpelit ve Saray Helvaları’nın sahibi A. Ö. ile Bolu Diş Hastanesi’nde görev yapan hemşire Derya Aydın eş zamanlı yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı.

2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ’DE GÖZALTINDA

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde üst düzeyde görev yapan ve ‘Bylock’ kullandığı öğrenilen Ertuğrul Bozdağ ile ev hanımı olan eşi de gözlatına alınanlar arasında yer aldı.

ÇOK YÖNLÜ OPERASYON

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Terör ile Mücadele Şube ekipleri, Bolu Merkez, Mudurnu ilçesi, Yalova ve İstabul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Bursa’da görevden ihtaç edilen bir komiser ile Yalova ve İstabul’da yine görevinden ihraç edilen toplam 4 kişi haklarında ‘Bylock’ kullandığı gerekçesi ile gözaltına alınarak Bolu’ya getirdi. Zanlıların Cumartesi Pazar ve Pazartesi günü ifadelerinin alınacağı ve ardından Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edileceği öğrenildi. Haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 19 kişiden 17’si yakalanarak TEM Şubesi’ne getirilirken, İsmi açıklanmayan 2 kişinin ise aranmasının devam ettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.