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04 Ocak 2018 Perşembe
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    • Gözaltında tutuyorlar

    Bünyesinde bulunan 12 yangın gözetleme kulesi ile 24 saat ilimiz ormanlarını gözetim altında tutan Orman Bölge Müdürlüğü aktif yangın sezonunu en az zayiat ile kapattı. Kulelerde aralıksız nöbet tutuluyor.

    04 Ocak 2018 Perşembe 10:19
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    Gözaltında tutuyorlar

    Haber:Ceylan Beykoz

    Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman denetleme kulelerinde üç vardiya halinde görev yapan işçiler, olası yangınlara karşı ormanı izliyor. Ellerindeki dürbünlerle yakınlarındaki köyleri ve ormanları titizlikle denetleyen işçiler, olası yangınlara karşı haberleşmeyi de sağlıyor. Yangın çıkma riskinin bulunduğu zamanlarda haberleşme aralığını 15 dakikaya indiren işçiler, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bölge genelinde 12 kule hizmet verirken, 4 kulede ise güvenlik kameralı sisteme geçildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün geniş bir alana hizmet verildiği belirtildi. ölge müdürlüğü bünyesinde 12 tane Bolu ve iki tane Düzce ilinde olmak üzere 14 yangın kulesi mevcut. Görsel anlamda bu kulelerde büyük bir alan gözetleniyor. Bu gözetleme sayesinde yangınlara anında müdahale edilebiliyor.

    ELEKTRONİK SİSTEM

    Ormanların 7 gün 24 sat gözetlendiğini ifade eden yetkililer, 4 kulede kameralı sisteme geçtiklerini ifade etti. Alanı gözetleyen kameraların merkeze gönderdiği yangın sinyaliyle harekete geçtiklerini belirten yetkililer, “Kameralı sistem de gözetlemenin bir parçası. Ormanlarımız 24 saat gözetleniyor. Orman Bölge Müdürlüğümüzde bir yangın harekat merkezimiz var. Oraya görüntüleri iletiyor. Herhangi bir duman gördüğü takdirde, sinyal ile merkeze bu haber gidiyor. Koordinatlarla beraber ekipleri o bölgeye yönlendirebiliyoruz” dediler.

    ORMANLAR GÖZALTINDA

    Aktif yangın sezonunun da yangın gözetleme kulelerinin önemini vurgulan yetkililer, “1 Temmuz itibariyle ülkemizde yangın sezonu aktif olarak başlamaktadır. Fiiliyatta 1 Mayıs itibariyle başlamaktadır. Ancak kış aylarında yangın olmaz dememek lazım.  Bizim elimizdeki materyallerden en önemlisi de orman gözetleme kulesidir. Bu sayede biz görebildiğimiz alan dahilinde binlerce hektar ormanı gözetleyebiliyoruz. Herhangi bir yangın veya ızrar emaresinde harekat merkezi ve haberleşme noktası ile irtibata geçerek yangın ekiplerimizi hemen olay mahalline sevk ediyoruz. Yangın gözetleme kulelerinde günlük periyodik olarak haberleşme çevrimleri yapılmaktadır. Günlük olarak saat başı, bazen de hava sıcaklığının çok olduğu zamanlarda yarım saatte bir hatta 15 dakikaya indirerek haberleşme çevrimleri sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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