Gözetleme kulesi perişan halde



Haber: Erdal Tanrıverdi

4 bir yanı ormanlarla çevrili ilimizde, orman yangınlarını gözetlemek için inşa edilen “Yellice Yangın Gözetleme” kulesi kaderine terk edildi. Yangın gözetleme kulesi kendini bilmez kişiler tarafından ise tarumar edilmiş durumda. Doğa yürüyüşü esnasında buraya rastlayan Duayen Gazeteci Metin Ferah, fotoğraf makinesini çıkararak kaderine terk edilmiş binayı fotoğrafladı.

“PERİŞAN HALİNİ GÖRÜNCE İÇİMİZ SIZLADI”

Perişan halde bulunan gözetleme kulesi hakkın Gazeteci Ferah, “ Dünkü 14 kilometrelikGurbettaşı- Yedigöller Yığılca Sapağı yürüyüşümüz sırasında çay molası verdiğimiz Yellice Yangın Gözetleme Kulesi'nin kaderine terkedilmiş, perişan halini görünce içimiz sızladı. Demir kapısının açık, iç kısmının kendini bilmez kişiler tarafından tarumar edilmiş. Yangın gözetleme kulesi, kendisini gözetleyememiş ki, orman yangınlarınıgözetleyebilsin” dedi.