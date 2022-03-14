Gözle görülür düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı. 16 Şubat-4 Mart arasında illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 706,22 oldu.

Gözle görülür düşüş yaşandı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 1000,89 olan korona virüs vaka oranı büyük bir düşüş yaşanarak yeni risk haritasında 706,22 oldu.

VAKA SAYISILARI AÇIKLANDI

Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı. İlimizde geçtiğimiz hafta 1000’in üzerine çıkan vaka oranı bu hafta 706,22’ye düştü.

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