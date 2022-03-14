Gözle görülür düşüş yaşandı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 1000,89 olan korona virüs vaka oranı büyük bir düşüş yaşanarak yeni risk haritasında 706,22 oldu.

VAKA SAYISILARI AÇIKLANDI

Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı. İlimizde geçtiğimiz hafta 1000’in üzerine çıkan vaka oranı bu hafta 706,22’ye düştü.