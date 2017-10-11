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11 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Gözlem kulesi bitti

    30 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti’den Yeniçağa ilçe Belediye Başkanı seçilen ve göreve geldiğinden bu yana hep ilçe halkı için çalışan Başkan Recai Çağlar, bir projeyi tamamlayarak halkının hizmetine sundu. Kuş cenneti Yeniçağa göledinin karşısına yapılan 12 metre yüksekliğindeki Kuş gözlem kulesi tamamlandı.

    11 Ekim 2017 Çarşamba 10:10
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    Gözlem kulesi bitti
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    Haber: Semih Baykal

    Yeniçağa halkına hizmet vermek için gecesini gündüzüne katan ilçe Belediye Başkanı Recai Çağlar, bölgenin en değerli doğal alanlarında biri olan ve Türkiye’deki kuş cennetleri arasında ilk 10 sırada yer alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait Kuş Cennetine yeni yatırımlarını birini daha bitirmenin haklı gururunu yaşıyor. Başkan Çağlar, Kuş cenneti Yeniçağa göledinin karşısına 40 metrekare platform üzerine 12 metre yüksekliğinde inşa edilen kuş gözetleme kulesinin bittiğini açıkladı.  Başkan Çağlar; “Şu an ki mevcut kuş gözetleme kulesi yetersiz kaldığından gölün karşı kısmına 40 metrekare platform üzerine 12 metre yüksekliğinde yeni bir gözetleme kulesi inşa ettik. Bize maliyeti 100 Bin TL civarında oldu. Kuş cennetine gelen yerli ve yabancı turistler burada yaklaşık 210 çeşit kuşu yerinde inceleyip fotoğraflama imkanı bulacak” dedi.

    DOĞALGAZ ANA HAT ÇALIŞMALARI TÜM HIZLA DEVAM EDİYOR

    Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, ayrıca ilçede devam eden doğalgaz çalışmalarını da değerlendirerek; “Doğalgaz ana hattan ilçemize bağlantı çalışması başladı. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Çalışmalar gece gündüz durmadan devam ediyor. Her şey halkımın rahat etmesi ve ilçemizin hak ettiği değere kavuşması için çalışıyoruz” dedi. 

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