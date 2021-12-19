Gözler Başkan’da

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz hafta rutin toplantılarından birini yaptı. Toplantıya Bolu’da görev yapan tüm kargo çalışanları davet edildi. Yemekli toplantı öncesi, tek tek tüm kargoların şirketlerin yetkilileri aranarak izin alındı. Kargo firmalarından biri olan PTT Kargonun yetkilisi belediye tarafından aranarak izin alındı.

Alınan izin sonrası toplantıya katılarak sorunlar tartışıldı, sıcak ortamda çözüm üretilmeye çalışıldı. Toplantı sonrası inanılması güç ve imkansız bir skandala PTT Kargo imzasını attı. Toplantıya izinli katılan PTT Kargo çalışanlarından 6 tane işçinin işine son verilirken, 2 memurda il dışına sürüldü.

PTT Kargonun yemeğe katılan çalışanları için henüz bir açıklama yapmaması, olayı siyasi parti diye geçiştirmesi kamuoyu tarafından tepki ile karşılanıyor.

Kış aylarının gelmesiyle, işten çıkarılanların siyasi gibi gösterilmesi vicdanları da yaralamakta. İşten atılan işçiler S.C, F.T,M.U, C.B, D.G,K.D. işten atamayıp tayinle başka illere gönderilenler M.S, M.Y. işten atılmalar sonrası gözler Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yapacağı açıklama ve atacağı adımlara çevrildi.