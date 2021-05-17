Gözler Kabine Toplantısında

Haber: N. Halid Altundal

Mart ayı normalleşme adımları ile birlikte olağanüstü bir artış yaşanan koronavirüs vakalarını azaltmak ve salgını kontrol altına almak amacıyla 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen tedbirler uygulandı. Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge göndererek 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme adımlarını paylaştı.

1 Haziran’a kadar sürecek dönemde 10 bin seviyesine kadar gerileyen vaka sayılarının daha da aşağılara çekilmesi hedefleniyor. İstenen sonuçların elde edilmesi ile birlikte ise 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme kararları uygulamaya konacak. Aşılama programı ve normalleşmeyle ilgili konular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine Toplantısında masaya yatırılacak. Toplantı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Haziran sonrası atılacak adımlara ilişkin bilgiler vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.