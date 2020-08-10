Gözleri görmeyen köpek kurtarıldı



Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Merkez ilçe Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak’ta gözleri görmeyen köpek sokak üzerinde bulunan kuyuya düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen ve gözleri görmeyen köpek kurtardı. Düştüğü kuyudan kurtarılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından doğaya serbest bırakıldı.