Gözleri görmeyen köpek kurtarıldı

Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak’ta gözleri görmeyen köpek sokak üzerinde bulunan kuyuya düştü. Kurtarılan köpek doğaya bırakıldı.

Gözleri görmeyen köpek kurtarıldı


Haber: N. Halid Altundal
İlimiz Merkez ilçe Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak’ta gözleri görmeyen köpek sokak üzerinde bulunan kuyuya düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen ve gözleri görmeyen köpek kurtardı. Düştüğü kuyudan kurtarılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından doğaya serbest bırakıldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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