Haber: Aysun Beykoz

TFF tarafından 18.30 olan maç saatinin 17.30 olarak değişmesine camiada tepkiler sürerken Bolusporlu taraftarlar maç için hummalı bir çalışma içine girdiler. Yaptıkları açıklamalarla tüm taraftarları bu maça davet eden kırmızı beyazlılar her şeye rağmen bu maçta statta hatırı sayılır bir taraftar grubunun olması bekleniyor. Boluspor taraftar desteği ile bu maçı kayıpsız geçmek isterken kırmızı beyazlı taraftar gruplarının pankart hazırlığı, davullarının tamiri tüm hızı ile sürüyor. Bu maçın bu sezonki en önemli karşılaşması görülüyor.