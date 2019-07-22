Gözü yaşlı anne kızına kavuştu

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Bolu’da eşinden ayrı yaşayan engelli Hülya Aksoy’un 15 yaşındaki kızı Neslihan Gören, 10 gün önce “Babama gidiyorum” diyerek kız arkadaşı Aleyna S. ile birlikte evden ayrıldı. Kızının babasına gitmediğini öğrenen anne Aksoy, genç kızın eve geri dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. 10 gündür her yerde aranan Neslihan Gören için sosyal medya platformlarında Bolulular birlik oldu. En son gözyaşları içinde kızına eve dön çağrısında bulunan acılı anne Hülya Aksoy, “Babasının yanında kalıyordu. En son beni rahat bırakın demişti. Rahat bırakmak gibi bir şansımız yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Beni hiç aramadı. Normalde hiç bu kadar habersiz bırakmazdı. Çünkü benim üzüleceğimi bilir. Aklıma kötü şeyler de geliyor. Neredeyse gelsin. Ne istiyorsa beraber karar verelim. Olması gereken neyse onu yapalım. Konuşarak anlaşılamayacak bir şey yoktur” diyerek sesini duyurmaya çalışmıştı.

MUDURNU’DA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin, 10 gündür nerede olduğu bilinmeyen ve haber alınamayan genç kızı bulma çalışmaları devam ederken sevindirici haber Mudurnu’dan geldi. Mudurnu yolu üzerinde duyarlı bir vatandaş yol boyunda yürüyen yaşları küçük iki kız çocuğunu fark etti. Kızların yüzünü sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla karşılaştıran vatandaş kızlardan birinin Neslihan olduğunu anlayan duyarlı vatandaş hemen polise haber verdi. Bölgeye gelen polisler Neslihan Gören’i alarak annesine götürdü

MUTLU SON

Günler sonra kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Hülya Aksoy, kızının eve dönmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile tüm Bolu halkını sevindirdi. Aksoy paylaşımında, “Yavrum, gözümün nuru, diğer yarıma kavuştum çok şükür. Allah’ıma dilemem böyle bi acıyı. Yanımda olan tüm Türkiye’ye çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ayağınız taşa bile değmesin inşallah. İyi ki varsınız. Yanımda olmasaydınız daha bulamazdım kızımı. Çok sağolun tekrar tekrar teşekkür ederim” notunu düştü.