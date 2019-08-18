Haber: Erdal Tanrıverdi

25 yaşındaki Uzman Çavuş İsmail Aygül önceki gün sabah yapılan içtimaa ya çıkmayınca bölük askerleri tarafından aranmaya başladı. Kısa süre sonunda silah arkadaşları İsmail Aygül’ün cansız bedeni ile karşılaştı. Şırnak Çakırsöğüt Karakolu’nda beş yıldan beri görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş İsmail Aygün’ün cenazesi otopsiye alındı. Öte yandan Şırnak’ta görev yapan ve ilimiz Gerede ilçesi Sungurlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş İsmail Aygül Baba evine ateş düştü. Görev yaptığı bölüğün arkasında vurulmuş olarak cansız bedeni bulunan Uzman Çavuşun, Babası İhsan Aygül oğlunun katillerinin bulunmasını istedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak Jandarma Tugay Komutanlığı Çakır Söğüt Tabur Komando Taburu’nda görevli ve Ankara’da yaşayan Aygül’ün Uzman Çavuş İsmail Aygül’ün dede toprağına defnedilme isteği yerine getirilerek Karasu’nun Kurudere Mahallesi’nde tören düzenlendi. Bekar olan Aygül’ün öğle namazı sonrası cenaze tören düzenlendi. Uzman Çavuş İsmail Aygül'ün naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı. Şehit Uzman Çavuş Aygül'ün naaşı, daha sonra götürüldüğü Kurudere mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.