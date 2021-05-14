Gözyaşları sel oldu







Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada kararından Ramazan Bayramı için muaf tutulan şehit aileleri şehitliklere gelerek çocuklarını ziyaret ettiler. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle arife ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, sabahın erken saatlerden itibaren mezarlık ve şehitliklerde bulunan evlatlarının mezarını ziyaret ettiler. Hüzün dolu anların yaşandığı mezarlıkta aileler şehitleri için kuran-ı kerim okuyarak dualar ettiler.

Yaşadıkları duygu dolu anları anlatmakta zorluk çeken aileler kendilerinin yasaktan muaf tutulduğu için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ettiler.