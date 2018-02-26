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26 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Gözyaşları sel oldu

    Bolu’nun Seben İlçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga’da hayatını kaybeden 4 kişi, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Siteler Caminde kılınan cenaze namazıyla gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandılar. Cenazeler yan yana defnedildiler.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 13:36
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    Gözyaşları sel oldu
    Foto galeriye git Haber: Kasım Şahin – Semih bAYKAL

    Bolu’nun Seben İlçesi Çeltikdere Köyü’nde iddiaya göre amca çocukları olan Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlenerek kavga çıkmış. Kavgada Zeki Büyüktopaç'ın oğlu Onur Büyüktopaç yanında getirdiği tüfek ile ateş açmıştı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralanmıştı. Kavga hayatını kaybeden 4 kişi için Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Siteler Caminde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve yüzlerce seveni katıldı.

    TORUN VE GELİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Yakın akrabası tarafından vahşice öldürülen Zekiye Büyüktopaç’ın torunu ile gelini gözyaşları döktüler. Yaralı olarak hastanede tedavi gören Soner Büyüktopaç’ın da eşi olduğu öğrenilen gelin, cenaze boyunca kayınvalidesinin torununun elini hiç bırakmadı. Gelin bir ara cenaze sırasında sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Cenazeye Çeltikdere köyünden çok sayıda yakınları ve komşuları da katıldı. Bir ara cenaze yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktüler.

    DUALARLA UĞURLANDILAR

    Öğlene namazına müteakip düzenlenen cenaze törenin de namazı İl Müftüsü Orhan Genç kıldırdı. Namazın ardından Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç’ın cenazeleri Çığırtkanlar mezarlığına dualar eşliğinde yan yana defnedildiler.

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