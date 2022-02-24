Gözyaşlarını tutamadılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yaparken doğum gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını 46 yaşında kaybeden polis memuru Süleyman Ersin Alpdoğan’ın 12 yaşına giren kızı İrem Alpdoğan’ı Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Polis Eşleri Derneği Bolu Şube Başkanı Özlem Aksoy yalnız bırakmadı.

Küçük kızın doğum günü olduğunu ve 12 yaşına girdiğini öğrenen Bolu İl Emniyet Müdürü ile Eşi, bir doğum günü pastası yaparak şube müdürleriyle birlikte küçük İrem’in okuluna giderek güzel bir sürpriz gerçekleştirdiler.

Küçük yaşta polis memuru babasını doğum gününde kaybeden İrem, kendisinin doğum gününü unutmayan polis amcalarını karşısında görünce önce şaşkınlık yaşadı, ardın da annesiyle birlikte mutluluk gözyaşı döktü. İl Emniyet Müdürü Aksoy’un eşi Polis Eşleri Derneği Bolu Şube Başkanı Özlem Aksoy, doğum günü pastasının yanı sıra İrem’e çeşitli hediyeler verirken, küçük İrem, Aksoy’a sarılarak duygusal anlar yaşattı.

12 yaşına giren ve kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürüne ve Dernek Başkanı olan eşine sonsuz teşekkür ederek; “Babamı kaybettim ama şu an benim binlerce polis babam var. Beni ve ailemi unutmadığınız için hepinize teşekkür ederim” derken Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’da; “İyi ki doğdun İrem. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuz. Senin ve ailenin her zaman yanında olacağız” açıklamasında bulundu. Kutlama esnasında duygu dolu anlar yaşanırken, şube müdürleri ve öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.