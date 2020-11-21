Gözyaşlarıyla kepenk kapattılar

Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kafe ve restoranlar saat 20.00 itibariyle faaliyetlerini durdurdu. Faaliyetleri durdurulan işyerleri dışarıda bulunan masa ve sandalyelerini toplayarak kepenk kapattı. Kararın uygulamaya girmesiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan işyerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde açık bulunan işyerlerinin faaliyetlerini sonlandırması konusunda uyarı yapıldı. Kentin en işlek yerlerinden birisi olan ve ‘Kafeler Sokağı’ olarak bilinen Börekçiler Sokak’taki bir kafenin faaliyetini sonlandırdığı dakikalarda kafe çalışanı 2 genç kız üzüntülerini birbirlerine sarılarak gidermeye çalıştı. Masa ve sandalyelerini toplayan işyerleri kepenk kapattı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alınan yeni tedbirler, saat 20.00'de Bolu ve çevre illerde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, ilimizdeki alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. İlimizdeki alışveriş merkezlerinde bulunan vatandaşlar, saat 20.00 öncesinde AVM'den ayrıldı. Söz konusu yerler, yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak. AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­al" şeklinde hizmet verecek.

Yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak. İlimizin komşu illeri olan Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de de AVM, iş yerleri ve kafeler de 20.00'de kapandı.