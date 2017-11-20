Haber: Semih Baykal

İlimizin başarılı gazetecilerinden Doğan Haber Ajansı (DHA) eski muhabirlerinden, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yuca’nın ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde çalışan Şennur Yuca’nın annesi Müşerref Yuca, Siteler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile Çığırtkanlar mezarlığına defnedilerek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Olay Gündem Gazetesi olarak Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.