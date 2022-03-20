Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Bolu Ticaret Lisesinden 1981 yılında mezun olan ve mezun olduğu bu okulda öğretmenlik ile müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan İlyas Akman kalbine yenik düşerek sevenlerine yasa boğdu.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Haber: C. Kutay Aykan

Mezun olduğu Bolu Ticaret Meslek Lisesindeki görevlerinin ardından TOBB Zübeyde Hanım MTAL Müdürü olarak görev yaparken, rahatsızlığı nedeniyle doktora gitti. Burada muayene sırasında önceden kalp krizi geçirdiğini öğrenen müdür Akman’ın kalbine stent takıldı ve taburcu edildi. Ne var ki 58 yaşındaki 2 çocuk babası Akman, kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Milli eğitim camiası, okul öğretmenleri, öğrencileri ve veliler tarafından çok sevilen İlyas Akman, Siteler Camisinde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Çığırtkanlar Mezarlığına defnedildi.  

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