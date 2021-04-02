Gözyaşlarıyla uğurlandı

.Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi su veznelerinde görevli 50 yaşındaki Hüseyin Zengin, geçtiğimiz gün sabah erken saatlerde geldiği belediyede kalp krizi geçirdi. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Zengin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Zengin’in vefatı tüm mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Merhum Hüseyin Zengin için Bolu Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zengin’in ailesi başta olmak üzere, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başkan yardımcıları, Zengin’in mesai arkadaşları ile belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve siyasiler katıldı. Törende konuşan Başkan Tanju Özcan, “Allah-ü Teale hepimize bir ömür takdir ediyor. O vade dolduğunda yapacak bir şey kalmıyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Dün rahmetli arkadaşımızın ailesini ziyaret ettim. Baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Dün söylediğim sözün arkasındayım. Artık Hüseyin’in yerine beni koyun. Sizin ailenizden bir kişi Bolu Belediyemizde çalışmaya başlayacak. Çocukları için de elimizden gelen her şeyi eksiksiz olarak yapacağız. Tüm çalışma arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bu tür acıların tekrarını göstermesin. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Özcan’ın konuşmasının ardından merhum Zengin için dualar edildi. Daha sonra mesai arkadaşları Zengin’in tabutuna karanfiller bıraktı. Hüseyin Zengin’in cenazesi ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarıyla İzzet Baysal Mahallesi Özayan Caminde kılınan cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığına defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 14:22