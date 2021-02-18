Gözyaşlarıyla uğurlandı

Haber: G. Deniz Bakır

Boluspor kulübünün eski kaptanı olan ve 76 yaşında vefat eden Rıdvan Ertani için Boluspor tesislerinde tören düzenlendi. Rıdvan Ertani’nin cenazesi, tören için Boluspor kulüp merkezinin de bulunduğu Karaçayır tesislerine getirildi. Gerçekleştirilen törende, Kulüp Başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı ve Boluspor Kulüp Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Rıdvan Ertani’nin yakınları, Boluspor A takımı ve altyapı oyuncuları, kulüp üyeleri ve sevenleri hazır bulundu.

Başkan Abdullah Abat, yaptığı konuşmada, Rıdvan Ertani’nin Boluspor’a yıllarca hizmet vermiş olduğunu vurgulayarak, " Gerçekten çok sevdiğimiz Bolusporumuza 12-13 yıl kadar emeği geçmiş Rıdvan Ertani abimiz ebediyete intikal etmiş, mekânı cennet olsun yakınlarına da Allah sabırlar versin. Boluspor’un en şanlı dönemlerinde, yüreğini Boluspor için ortaya koymuş ve nice başarılara imza atmış bir büyüğümüzdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Yakınlarının, ailesinin ve Boluspor camiasının başı sağ olsun” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı konuşmada “ Rıdvan Ertani abimiz Boluspor’da 1965 yılından 1977 yılına kadar kesintisiz olarak burada futbol oynamış, Boluspor adına birçok şampiyonluk yaşamış, takımın önemli parçalarından biri olan örnek bir kişilik olmuştur. Boluspor sevdalısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm Boluspor camiasına baş sağlığı diliyorum. İnşallah Rıdvan abi gibi futbolcularımız ileride de olur. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben Bolu Belediye Başkanı olarak Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Mekânı cennet olsun inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından Rıdvan Ertani için katılımcılardan önce helallik alındı, sonrasında ise dualar okundu.

Rıdvan Ertani’nin naaşı, Karaçayır tesislerinde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı için Paşaköy mezarlığına getirildi. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazı sonrası Ertani'nin naaşı, Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi. Rıdvan Ertani için yapılan törene ve kılınan cenaze namazına katılım yüksek oldu.