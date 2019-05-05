Gramaj ve fiyat denetimi yapıldı

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte ekmek fırınlarında yönelik rutin denetimlerini arttırdı. Şehir merkezindeki 25 ekmek fırınını mercek altına alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği rutin denetimlerde ekmekleri gramaj ve fiyat açısından kontrol etti.

Yapılan denetimlerde Zabıta ekipleri, belirlenen ekmek gramajlarına uymayan veya fiyatının üzerinde satış yapan fırınlar hakkında tutanak tutarken, herhangi noksanı bulunmayan fırınların yetkililerine ise gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.