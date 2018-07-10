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10 Temmuz 2018 Salı
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    • Grev çadırında pastalı kutlama

    Tek Gıda-İş Sendikası üyesi Barilla işçileriyle patron arasında süren toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 160 işçi 5 Temmuz sabahı saat 08.00 itibarıyla greve çıkmıştı.

    10 Temmuz 2018 Salı 15:43
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    Grev çadırında pastalı kutlama

    HABER:Aysun Beykoz

    Görüşmelerde işçilerin yüzde 19’luk zam talebine karşılık patron yüzde 15 zam vermişti.  Zam oranında anlaşamayan işçiler D-100 karayolu üzerinde kurulu fabrikanın önünde 5 Temmuz’da sabah saat 08.00’de buluşup fabrikanın iki giriş kapısına da “Bu iş yerinde grev vardır” pankartını asmış ve greve başlamıştı. Grevin altıncı gününde gazetemize özel açıklamalarda bulunan Grev Sözcüsü Seçkin Pekşen, “Grevimizin altıncı gününde direnişimizi sürdürüyoruz. İşverenin bize teklif ettiği % 15 zammı kabul etmemiz mümkün değildir. Bizim beklentimiz % 19’dur. Geçtiğimiz Cumartesi günü arabuluculuk yapmak üzere çalışma Bakanlığı Müsteşarının odasına davet edildik. Müsteşar bey bize % 17 zam teklif etti. Bizde bu teklifi kabul edemeyeceğimizi nazikçe belirtip teşekkür ederek ayrıldık. Direnişimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

    Tek Gıda-İş Sendikası Kocaeli Şube Sekreteri, 26 Yıllık Barilla Gıda Çalışanı ve Grev Sözcüsü Seçkin Pekşen gazetemize özel açıklamalar yaptığı sırada grev çadırında doğum günü pastası hazırlayan arkadaşları Pekşen’e sürpriz doğum günü düzenlediler. Neşe içerisinde devam eden grev çadırında doğum günü kutlaması seyirlik görüntüler oluşturdu.

    Anahtar Kelimeler: Tek, Gıda-İş, Sendikası, üyesi, Barilla

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