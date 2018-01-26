Haber: Kasım Şahin

26.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından aynı iş yerleri için alınan lokavt kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi. Toplam 179 firmada alınan ve 130 bin işçiyi ilgilendiren grev kararında Bolu Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesi çalışanları da bulunuyordu.