Haber: N. Halid Altundal

Sanayi çalışanlarının bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası ile Türk Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) arasındaki zam pazarlığı çıkmaz yola girdi. İlimiz Bolu’da faaliyet gösteren Arçelik firmasında çalışan binlerce işçiyi de ilgilendiren konuda Türk Metal Sendikası geçtiğimiz hafta yüzde 8’lik zam teklifine karşı grev kararı almıştı. Sendikanın hafta sonu Bursa’da gerçekleştirdiği ve on binlerce işçinin katıldığı eylem sonucunda ise zam oranı yüzde 10’a çıkartılmıştı.

BOLU’DA BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamaması sonrası MESS, greve karşı lokavt kararı aldı. Eğer karar uygulanırsa Arçelik’in Bolu’daki fabrikasında binlerce kişi işten uzaklaştırılacak. Arçelik, lokavt kararını sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Arçelik’ten yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.”

LOKAVT NEDİR?

Lokavt, greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasına verilen isim. Lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasına göre, iş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekilinin kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına deniyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 10:53