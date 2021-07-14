Greyder ve paletli buldozer alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 1 adet Greyder ve 1 adet Paletli Buldozer alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
GREYDER VE PALETLİ BULDOZER SATIN ALINACAKTIR GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 1 adet Greyder ve 1 adet Paletli Buldozer alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.