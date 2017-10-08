Haber: BMA

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hava koşullarında yaşanan hızlı değişim ile beraber il merkezindeki okulların ortak kullanım alanları için dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması başlattı. İl merkezindeki okullarda gribal enfeksiyonun önüne geçilmesi amaçlanılan çalışmalarda özellikle tuvalet, depo, arşiv gibi ortak kullanım alanları Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edilerek ilaçlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, halk sağlığının ön planda tutulduğu çalışmalarına kısa süre içinde cami, huzurevi ve çocuk bakım evleri gibi diğer kurum ve kuruluşlarla devam edileceğini bildirildi.