Grup Başkanvekili Özkoç temaslarda bulundu

Haber: Aysun Beykoz

Saha çalışmalarına devam eden CHP’li isimler, Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un yer aldığı programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ile il ve ilçe örgüt yöneticileri yer aldı.

Mudurnu pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden siyasiler, sorunları dinleyerek çözüm önerilerinden bahsetti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “CHP Grup Başkanvekilimiz, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç’un teşrifleriyle Mudurnu ilçemizdeki esnaflarımız ve değerli hemşerilerimiz ile bir araya geldik. Hemşerilerimizin göstermiş olduğu ilgi için teşekkür eder değerli vekilime ilçemize yapmış olduğu ziyaretinden dolayı şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca tüm partililerin katılımında gerçekleştirilen toplantıda ilerleyen dönemde atılacak adımlar üzerine istişare edildi.