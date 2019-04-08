Grup kararına rağmen kazandı

Haber: Kasım ŞAHİN

İl Genel Meclisi’nde başkanlık, başkan yardımcılığı ve katip üyeliği seçimlerinde büyük heyecan yaşandı. Grup kararına rağmen geçtiğimiz dönem başkan olan Yaşar Yüceer, kendisinin başkan adayı olduğu söyleyince Mazhar Bozoğlu ile birlikte yarışmak zorunda kaldı. İlk seçimde Yüceer ile Bozoğlu 11’er oy alırken bir oy da boş çıktı. Eşitliğin ardından ikinci tur oylamaya geçildi. Bozoğlu, ikinci seçim öncesi 10 dakikalık ara isteyince, bu isteme Yüceer karşı çıkarak, “Seçimler devam ediyor. Ara verilmesi doğru değildir” derken, söz alan CHP’li İl Genel Meclisi üyesi Erhan Beykoz’da, “Ara vermekle bu iş çözülmez. Ara vermeye gerek yoktur. Oylamanın devam etmesini istedi. Bunun üzerine geçişi İl Genel Meclisi Başkanı olan Üzeyir Ercivan, oylamanın devamına karar verdi.İkinci oylama da büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti. Yaşar Yüceer 11 oy alırken rakibi Mazhar Bozuğlu’nun oyu ise 10’da kaldı. Bu seferde sandıktan 2 boş oy çıkınca, Yüceer 1 oy farkla yeniden başkanlık koltuğuna oturmuş oldu.

AK PARTİ CHP’YE GEÇİT VERMEDİ

İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminin ardından Başkan vekili seçimine geçildi. AK Partiden Üzeyir Ercivan ile CHP’li İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli aday oldular. 23 İl Genel Meclisi üyesinden 17’sinin oyunu alan Ercivan başkan vekili seçilirken Beşli’ye ise sandıktan 6 oy çıktı.

2. VEKİLLİĞİDE AK PARTİ ALDI

İkinci başkan vekilliği seçiminde AK Partililer koltuğu bırakmadı. Seçime katılan AK Partiden İsmail Akman 16 oy alırken, CHP’li aday Alaattin Karadoğan 6 oy, bir oy da geçersiz oldu. İkinci başkan vekilliğine Akman getirildi. Bu oylamanın ardından söz alan CHP’li il genel meclisi adayı Karadoğan; “Blok oylama bizlere zarar vermektedir. Bu şekilde oylama yapılırsa biz CHP’lilerin burada olmamızın bir anlamı yoktu” dedi. Asil Katip üyeliklerini ise AK Partiden Hüseyin Serkan Aykan 16, Ali Kemal Atay 15 oyla seçilirken, CHP adayları Erhan Beykoz 7 oy, Erdal Tombak ise 2 oy aldı. Yedek katip üyeliğine ise Şahin Serin 23, Hüseyin Özçelik 17 oyla seçilirken Zerrin Yavuz Açıkalın ise 1 oy aldı. 1 yıl göreve yapacak olan ve 3 kişiden oluşacak olan İl Encümeni üyleğine Zerrin Yavuz Açıkalın 19, Üzeyir Ercivan 18 ve Hüseyin Özçelik 15 oyla seçilirken, CHP adayı Erdal Tombak 7, aday olmadığı halde bir oyda Bedri Pehlivan’a çıktı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 13:45