GSMH rakamımız açıklandı

Yurt genelinde kişi başı gelir 9 bin 562 dolar olurken, arasında ilimizin de bulunduğu sadece 11 ilin kişi başı geliri Türkiye ortalamasını geçti. Türkiye’nin 81 ilinin tamamında 2018’de kişi başı gelir 2017’ye göre düştü. Prof. Dr. Erinç Yeldan’a göre Türkiye artık yoksulluk tuzağına girdi.Türkiye’de kişi başına gelirde en yüksek seviye 12 bin 396 dolarla 2013 yılında yakalanmıştı. Arada geçen 5 yılda kişi başına gelirde yüzde 30’a yakın erime oldu.Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) araştırması Türkiye’de bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğini ve kişi başı gelirin nasıl eridiğini de ortaya koydu. İl bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değerleri, zincirlenmiş hacim endeksi yöntemi ile uyumlu bir şekilde yaptığı tahmine göre, 2018’de Türkiye’nin en büyük 10 ili İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Bolu olarak sıralanırken, en yüksek GSYH’ye sahip ilk 10 ilin toplamı, Türkiye ekonomisinin yüzde 65’ini oluşturdu.

2018’de 81 İlin Büyüme Performansı araştırmasına göre, geçen yıl sadece 11 ilin kişi başı geliri Türkiye ortalamasını geçti. Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının ikamet ettiği o 11 il, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Bolu ve Kırklareli şeklinde sıralandı.