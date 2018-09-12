banner133

banner128

banner120
12 Eylül 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Gübre üretimi yapan kooperatif incelendi

    İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen ile birlikte Bakanlık kredisi ile yapılan,Kooperatif mülkiyetinde üretim yapan gübre fabrikasını yerinde inceledi.

    09 Eylül 2018 Pazar 15:58
    Bu haber 380 kez okundu
    Gübre üretimi yapan kooperatif incelendi

    Haber: S. Özge Yücel

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenerek, Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2011 yılında faaliyete geçirilen fabrikada Kıbrıscık ve köylerindeki kümeslerde beslenen Broiller in dışkıları fermente edilerek tabii gübre olarak paketlenerek satışa sunuluyor.

    Kümeslerden çıkan tavuk dışkıları önemli bir çevre sorununu oluşturmaktadır. Toprağa karışan asit özellikli tavuk dışkıları, önemli nitrat kirliliğine sebep olmaktadır. Tarımda bir diğer olumsuz gelişme de toprakların fenni gübrelerle aşırı gübrelenmesi sonucunda toraklardaki organik maddelerin azalması ve toprakların çoraklaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasıdır. Bu iki sorun dikkate alındığında Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yaptığı tabii gübre üretimi önemli bir çevresel ve tarımsal ihtiyaca cevap verir niteliktedir. Son zamanlarda önemi anlaşılan ve bakanlığımızca yayınlanan yönetmeliğe göre, nitrat kirliliği ile ilgili yaptırımların başında Kümeslerin mutlak surette sızdırmazlık özelliği taşıyan gübre çukuru yapma zorunluluğudur. Kümeslerinde gübre çukuru olmayan işletmelerin gübreyi işleyen fabrikalarla anlaşma düzenleyerek gübre ve diğer atıklarını toprağa karışmadan uzaklaştırma zorunluluğudur. Fabrika Kıbrıscık ve çevresindeki kümeslerin bu ihtiyacını karşılamaktadır.

    İl Müdürü İzzet MuratBakanlığımızca kredilendirilmiş bit kooperatifin üretimini devam ettiriyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. Kooperatif başkanı Ünal Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve İlçe Müdür vekili Çağrı Mürselioğluile kooperatif mahallinde yapılan değerlendirmede; Kooperatifin üretimini verimlik esasına dayalı olarak, pazarlarda rekabet edebilecek profesyonel yönetici ve uzman eleman istihdam etmesinin gerekli olduğu vurgulandı. Kooperatiflerin önemi vurgulanarak İl müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın Kooperatifleri mali ve teknik yönden desteklediği, iyi niyetli olarak yapılacak her faaliyetin destekleneceği belirtildi.

     

               

    Anahtar Kelimeler: İl, Tarım, Orman, Müdürü, İzzet

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KİTABI YÜZÜNDEN OKUMAK -1-
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CHP“ PM” Üyesi Sn.“EMECAN” Bolulularlaydı…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLARA NE OLDU ?
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ DEVLETİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZDEN
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BEN MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kin Ve Öfkemizi de Kurban Edebildik mi?
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BU YAZ DİDİM’DE YEDİ GÜN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124