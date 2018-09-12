Haber: S. Özge Yücel

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenerek, Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2011 yılında faaliyete geçirilen fabrikada Kıbrıscık ve köylerindeki kümeslerde beslenen Broiller in dışkıları fermente edilerek tabii gübre olarak paketlenerek satışa sunuluyor.

Kümeslerden çıkan tavuk dışkıları önemli bir çevre sorununu oluşturmaktadır. Toprağa karışan asit özellikli tavuk dışkıları, önemli nitrat kirliliğine sebep olmaktadır. Tarımda bir diğer olumsuz gelişme de toprakların fenni gübrelerle aşırı gübrelenmesi sonucunda toraklardaki organik maddelerin azalması ve toprakların çoraklaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasıdır. Bu iki sorun dikkate alındığında Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yaptığı tabii gübre üretimi önemli bir çevresel ve tarımsal ihtiyaca cevap verir niteliktedir. Son zamanlarda önemi anlaşılan ve bakanlığımızca yayınlanan yönetmeliğe göre, nitrat kirliliği ile ilgili yaptırımların başında Kümeslerin mutlak surette sızdırmazlık özelliği taşıyan gübre çukuru yapma zorunluluğudur. Kümeslerinde gübre çukuru olmayan işletmelerin gübreyi işleyen fabrikalarla anlaşma düzenleyerek gübre ve diğer atıklarını toprağa karışmadan uzaklaştırma zorunluluğudur. Fabrika Kıbrıscık ve çevresindeki kümeslerin bu ihtiyacını karşılamaktadır.

İl Müdürü İzzet MuratBakanlığımızca kredilendirilmiş bit kooperatifin üretimini devam ettiriyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. Kooperatif başkanı Ünal Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve İlçe Müdür vekili Çağrı Mürselioğluile kooperatif mahallinde yapılan değerlendirmede; Kooperatifin üretimini verimlik esasına dayalı olarak, pazarlarda rekabet edebilecek profesyonel yönetici ve uzman eleman istihdam etmesinin gerekli olduğu vurgulandı. Kooperatiflerin önemi vurgulanarak İl müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın Kooperatifleri mali ve teknik yönden desteklediği, iyi niyetli olarak yapılacak her faaliyetin destekleneceği belirtildi.