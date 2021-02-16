Güçlendirme ve onarım projeleri revize edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
BOLU İLİ MENGEN VE YENİÇAĞA İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF OKULLARIN MEVCUT GÜÇLENDİRME VE ONARIM PROJELERİNİN REVİZE EDİLMESİ VE YAKLAŞIK MALİYET DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: