Güçlendirme ve onarım projeleri revize edilecek

BOLU İLİ MENGEN VE YENİÇAĞA İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF OKULLARIN MEVCUT GÜÇLENDİRME VE ONARIM PROJELERİNİN REVİZE EDİLMESİ VE YAKLAŞIK MALİYET DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ