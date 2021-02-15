Güçlendirme ve onarım projeleri revize edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre BOLU İLİ BOLU ANADOLU LİSESİ, DOĞANCI AYŞE YILMAZ İLKOKULU, FEN LİSESİ, MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU MEVCUT GÜÇLENDİRME VE ONARIM PROJELERİNİN REVİZE EDİLMESİ VE YAKLAŞIK MALİYET DOSYALARININ HAZIRLANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: