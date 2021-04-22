Güçlendirme ve onarım projesi çizim hizmeti alınacak

Düzce İl Özel İdaresi

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Çilimli Dikmeli İO, Cumayeri Mehmet Metin İO, Akçakoca Hamiyet Sevil İOO ve İrfan Öztürk İO Binalarının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Tbdy-2018'e Göre Deprem Test ve Sonuçları Doğrultusunda Hazırlanan Güçlendirme ve Onarım Projesi Çizim İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ