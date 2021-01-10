Güçler birleşince her şey oluyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

Projenin en maliyetli ve önemli kısmı olan tünellerin su taşınacak hale getirilmesi işi önceki gün tamamlandı. Tünellerin kaplamasının tamamlanması işini tek başına üstlenen Bolu Belediyesi inşaatı kısa sürede tamamlayarak tünelleri devreye aldı. Projenin ilimiz açısından önemini bilen Belediye Başkanı Tanju Özcan öngörülen zamandan önce işin bitirilmesi için belediye kaynaklarını seferber etti. Projenin tünel dışı imalatını yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü projenin son kısmının inşaatına pazartesi günü başlayacak. Kısacası CHP’li ve AK Partili siyasetçiler güçlerini Bolu için birleştirince muhteşem bir başarıya imza atmış oldular.

İŞ DSİ’YE KALDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise tünelle ilgili DSİ’nin üstlendiği bölümün yapımına başlanacağını belirterek, “Bolu’muzun önemli hizmetlerinden, hayallerimizden bir tanesini bugün gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Bundan önce de çeşitli aşamalarında da beraberdik. Bu güzel hizmeti hep birlikte Haziran’ın sonuna yetiştireceğiz. Bolu Belediyesi ve DSİ’nin ortak çalışmasıyla Haziran ayında inşallah Bolu’yu memba suyuyla buluşturacağız. Bugün Devlet Su İşleri olarak diğer kısımlarını inşaatına hızlı bir şekilde başlayacağız. Haziran ayında Bolu'yu memba suyu ile buluşturacağız. Bugün DSİ olarak projenin diğer kısımlarının inşasına hızlı bir şekilde başlayacağız" dedi.

Metin, Türkiye'nin 81 ilinin bine yakın ilçesinde ve köylerinde sudan en iyi şekilde yararlanılması noktasında hizmetlerinin devam ettiğini vurgulayarak, bugün 6 milyon hektar olan sulanan tarım arazisini en yakın zamanda 8 milyon hektara, 2030 yılında da 14 milyon hektara çıkartacaklarına işaret etti. Bu sene 6 milyar olan bütçelerinin 15 milyara çıktığını dile getiren Metin, "İnşallah 2021 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 'suda hamle yılı' olarak ilan ettik" ifadesini kullandı.

60 MİLYON HARCANDI

Törende, tünelle ilgili bilgiler veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu tünel yaklaşık 3 bin 700 metre. Tünel 5 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğindeydi. Ancak iç kaplaması yapılmamıştı. Tünelin açılma maliyeti yaklaşık 32 milyon liraya mal olmuş. İç kaplama maliyeti de 25 milyon lira tuttu. Yani 60 milyon liraya yakın bir harcama yapıldı. Bundan sonra buraya bir regülatör yapılacak. Deredeki su tünele aktarılacak. Tünelin içinden 3.7 kilometre boru hattı geçecek. Boru hattının toplam uzunluğu 12.7 kilometre. Devlet Su İşleri bunun 7.7 kilometresini yapmış” dedi.

KaradereSuları’nın tek başına şehrin su ihtiyacını karşılayamayacağını ancak Çele Barajı’nın yapılmasıyla birlikte en az 10 yıllık su sorununun yaşanmayacağını kaydeden Özcan, “Bu su 250 mililitre saniye olarak tahsisli. Burada zaman zaman 500-600 mililitre saniyeye çıkıyor. Ama şuan debinin en düşük olduğu zaman. Şuan 150 mililitre saniye civarında bir su var. Dolayısıyla biz şehre 350 ila 400 mililitre saniye su veriyoruz. Şuanda bu su tek başına yeterli gelmiyor. O yüzden Gölköy Barajı’na muhtaç durumdayız. Sadece birkaç ay Gölköy Barajı’nı devre dışı bırakıp şehrin suyunu tamamen buradan verme şansımız var. Çele barajını yaparsak başka su kaynağı bulmasak bile şehrin en az 10 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Ek kaynaklarla desteklersek de bundan sonra Gölköy’den su almak zorunda kalmayacağız” şeklinde konuştu.

VALİDEN BİRLİK VURGUSU

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı konuşmasında, “Her siyasi görüş ve düşünceden insanların bir arada bulunduğu, birlik ve beraberliğimizin bir kere daha perçinlendiği bir ortamda çok önemli bir proje vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Felsefecilerin çoğuna göre tabiatın temelinde anâsır-ı erbaa, yani hava, su, toprak ve ateş vardır. Su çok azizdir. Aziz olduğu için de bugün hepimiz bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizim inanç felsefemizde de her şey sudan yaratılmıştır, maddenin kaynağı sudur. Onun için suyu koruyan, getiren, götüren, kullanan, tasarruf eden, israfından kaçınan ve suyu temiz tutan herkese müteşekkiriz ve kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Suyun topraksız, toprağın havasız olmayacağının belirten Vali Ümit, “Anâsır-ı erbaa (dört temel unsur) dendiğinde hava, su, toprak ve ateş unsurlarını bir arada değerlendirmek lazım. Baktığımızda bunlardan üç unsur çevre ile ilgilidir. Çevre konusunda hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu güzel ormanın içerisinde bu müstesna ortamda bir arada bulunmamızın sebebi su iken aynı zamanda burada olmamızın bir diğer sebebi de bu temiz ortamdır. Kısacası çevreye karşı çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bu yüzyılın en önemli stratejik kaynaklarından bir tanesi kullanma ve içme suyudur. Biz su zengini bir ülke değiliz ama hamdolsun kendimize yetecek kadar suyumuz var. Biz bunu iyi muhafaza edersek, iyi korursak, daha istikrarlı bir şekilde faydalanabiliriz. Bugün maalesef dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insan suya ulaşamıyor. Yani dünya üzerinde her sekiz insandan birisi suya ulaşamıyor ve su sıkıntısı çekiyor. Onun için su çok mühim. Ama ne yazık ki çevremize ve derelerimize baktığımızda bunun ehemmiyetinin yeterince anlaşılmadığı kanaati hasıl oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından, Karadere'den sürahilere doldurulan sular Bakan Yardımcısı Metin ile Vali Ahmet Ümit ve diğer protokol üyelerine ikram edildi. Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından yapılan duanın ardından Karadere Tüneli'nin açılışı yapılarak, tünel içinden araçlarla geçildi.