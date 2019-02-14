“Güçlü Aile, Mutlu Nesiller” projesi başlıyor

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda Bolu Vali Ahmet Ümit başkanlığındaki Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından teknoloji bağımlılığı konularına kadar birçok konuda görüşlerde bulunulurken, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar da değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunumlar yapılarak ilimizde bağımlılık ile mücadele hakkında yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirmeye yönelik başlatılan projeler ile düzenlenen anketler hakkında kurul üyelerine bilgiler verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda ‘Okul – Kulüp Kardeşliği’ projesi hakkında kurul üyelerine bilgiler aktarıldı. Projede her okulun bir kardeş spor kulübü olacağı ve çocukları spora yönlendirmede, kötü alışkanlıklardan uzak tutmada bu projenin önemli olduğu kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda ise ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan bazı öğrenci, öğretmen ve velilere sorulan sorular ve verilen cevapların aktarıldığı anket çalışması katılımcılarla paylaşıldı.

Ayrıca toplantıda ilimize has olmak üzere “Güçlü Aile, Mutlu Nesiller” projesi de anlatıldı. Bu proje ile Bolu’da örnek aileler bulunup, bu ailelerin rızaları alınarak örnek ailelerin rol model olarak halka ve özellikle gençlere tanıtılması sağlanarak güçlü aile bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

EKİPLER KURULACAK

Yapılan sunumların ardından sunumları yapan kurumlara teşekkür eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bu yapılan çalışmalara ek olarak her okulda ortaöğretimden başlayarak karma ekipler kurulacak. Okullarda kurulacak olan karma ekiplerle usulüne uygun olarak, bağımlılığa müzahir veya her hangi bir maddeye bağımlı kişiler görülmesi halinde bunlar ilgili kurumlara iletilerek sağlık yönünden yasal müdahaleler sağlanacak” dedi.

Vali Ahmet Ümit ayrıca bağımlılığı tetikleyen etkenlerin temeline inildiğinde en önemli olgunun ailevi problemler olduğuna dikkat çekti ve Güçlü Aileler oluşturulmasına yönelik projelerin artırılması talimatını verdi.