HABER: Aysun Beykoz

Başkan Yılmaz’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı şöyle:

Sevginin, fedakarlığın, emeğin, azmin ve merhametin sembolü olan kadınlarımız… İstiklal Savaşı’nın Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, şehit annelerimiz, emekçi kadınlarımız. Hiç birinin hakkı ödenmez. Biz, tarih boyunca kadınları el üstünde tutmayı öncelik edinen bir ecdadın torunlarıyız. Bizi bu günlere getiren cesur kadınlarımızdır. Tarihimizde en büyük rolü üstlenen bizim cefakar ve fedakar kadınlarımızdır. Kadın, toplumu etkileyen, yönlendiren, birleştiren ve koruyandır. Özgüveni yüksek, eğitimli, atılımcı kadınlarımız ekonomiden siyasete, fabrikalardan şirketlere, yapılarımızın her noktasında sayıları artmalıdır. Kadınlarımızı her alanda desteklemek ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. Refah düzeyinin yükseldiği günümüzde halen kadınlarımızın şiddette maruz kalıyor olması çok üzücü. Bu açıdan 8 Mart, kadınlarımızın sorunlarının ve haklarının enine boyuna tartışılması açısından önemli bir fırsat.Hükümetimiz iktidara geldiği günden itibaren bu sorunları çözümlemek adına kalıcı çözüm yolları aradı ve pek çok yasal düzenlemeler yaptı. “Töre, gelenek, namus davası” adı altında meşrulaştırılmaya çalışanlara hükümetimiz başta olmak üzere bizim de tavrımız çok keskin ve net. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kadınları desteklemek adına oluşturulan her yasa, verilen her destek kadınların yüreklerinde bir umut ışığı yaktı. Bolu Belediyesi olarak biz de kadınlarımızın toplumsal hayatta hak ettiği yeri ve değeri alması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kadınlarımızın sadece bir gün değil, her gün değerinin bilinmesi gerektiği inancıyla onlar için projeler üretiyoruz. Kadınlarımızın meslek sahibi olmasına önem veriyoruz. Meslek edindirme kursları, sanat merkezimizdeki kurslar sayesinde kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem sosyal ortamları gelişiyor hem de altın bileziğe sahip oluyorlar. Biz, Bolu’da çok sayıda kadına ulaştık. Dileğimiz, umudumuz, tek bir kadının bile incinmediği, kırılmadığı, hiçbir zorluğa eğilmediği günler.

İnanıyorum ki, bizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha güçlü kılacak olanlar kadınlarımızdır. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük rol kadınlarımızın olacak. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”