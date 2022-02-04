Guinness Rekorlar Kitabına aday

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’daki intihar girişiminin ardından polis tarafından yapılan araştırmada Doğan Ulusoy’un 13 yıl içerinde polisten kurtulmak için 9 kez intihar girişiminde bulunduğu ve 2011 yılında ise bir günde 2 defa bu girişimde bulunduğu belirlendi. Yapılan inceleme ve araştırmada 13 yıl içerisinde dünyada ve Türkiye de 9 kez intihar girişiminde bulunan hiçbir kimseye rastlanılmadı. Ayrıca, Ulusoy, intihar girişimi nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabına da aday gibi. Ulusoy’un 13 yıl içerinde toplam 47 suç dosyası bulunuyor.

İŞTE SUÇLARI

En son Bolu’da D-100 üzerindeki üst geçit üzerine çıkarak dakikalarca polise direnç gösteren ve ardından ikna sonucu intihar girişiminden kurtarılan Doğan Ulusoy’un, suçlar şunlar;

Kullanmak için uyuşturucu madde taşımak, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak, resmi belgenin düzenlenmesinde sahtecilik, müstehcenlik, güveni kötüye kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal(2), açıktan hırsızlık, mala zarar verme, yağma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme(2), Dolandırıcılık(4), Hakaret(2), Kasten yaralama(5), Görevi kullandırmama(2), Taksirle yaralama(2), işyerinden ve resmi kurumdan, açıktan hırsızlık(2) ve 13 yıl içerisinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Safranbolu ile Bolu’da olmak üzere 9 kez intihar girişiminde bulunduğu hakkında ise toplam 47 suç dosyasının bulunduğu tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 11:46