Haber: N. Halid Altundal

İlçe kongrelerini büyük bir coşkuyla tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatı, 16 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan İl Kongresine odaklanmışken, bir yandan da diğer parti kolları için kongre hazırlıklarını yapıyor. İl Kongresinin ardından Merkez İlçe Kadın Kolları Kongresini gerçekleştirecek olan CHP Bolu Teşkilatında mevcut Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, yeniden aday olduğunu açıkladı. Başarılı çalışmalarıyla gerek parti içinde gerekse halk içinde sevilen bir isim olan Güldane Şahin’in 3. dönem için aday olduğu kongre 22 Şubat Cumartesi günü CHP İl Başkanlığında yapılacak.

“SİZLERLE BİRLİKTE NİCE GÜZEL YARINLARA ULAŞACAĞIZ”

Merkez İlçe Kadın Kolları Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulunan Güldane Şahin, “İlçe Başkanlıklarımız için kongrelerimizi büyük bir demokrasi şöleni içerisinde tamamladık. Sırada İl Kongremiz var. 16 Şubat’ta yapacağımız İl Kongremizin sonrasında Merkez İlçe Kadın Kolları Kongremizi de gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak 2 dönemdir sürdürmüş olduğum Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığına kıymetli kadınlarımız ve partililerimizin teveccühü ile yeniden aday olma kararı aldım. Bu nedenle 22 Şubat Cumartesi günü İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğimiz Merkez İlçe Kadın Kolları Kongremize kıymetli kadınlarımızı ve tüm partililerimizi davet ediyorum. Sizlerle birlikte nice güzel yarınlara ulaşacağız” dedi.