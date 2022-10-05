Gülden Özaydın: Her şey güzel Bolu için

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak topyekûn, güzel Bolu için seferber olduklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, yapılan bazı eleştirilere rağmen güzel işlere ve güzel hizmetlere imza attıklarını, atmaya da davam ettiklerini belirterek; “Bolu için önemli caddelerde çalışmalara başladık. Hattat Emin Barın Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’ndeki kaldırım taşlarını ve asfaltı yeniledik. Uğur Mumcu Parkı’nın alt tarafında da çalışmalar devam ediyor. Planımız İsmet Paşa Caddesi ve Hastane Caddesi. O bölgeleri de yenileyip, şehrimizi daha da güzelleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

ÇALIŞMALAR YOĞUN TEMPODA DEVAM EDİYOR

Çalışmaların yoğun tempoyla devam ettiğini, bu tempoyla İzzet Baysal Caddesi’nde yenileme ve güzelleştirme çalışmalarına başladıklarını belirten Özaydın, cadde projesi ile ilgili süreci şu cümleleri ile anlattı:

“Burada amaç sil baştan caddeyi sıfırdan yapmak değil, özellikle o yüzden ‘yenileme’ diyorum. Çünkü burada bizim en önemli kriterimiz, hiçbir şekilde esnafımızı bu yaptığımız çalışmalardan herhangi bir zarara uğratmamaktır. Kimseye rahatsızlık vermeden işlemlerimizi yürütmektir. Gereksiz yatırımlardan da kaçınarak İzzet Baysal Caddesi'ni tamamlamaktır. Caddenin asfaltı gayet iyi durumda. Sadece biraz bakım onarım yapılması, boyaların yenilenmesi gerekiyordu. Geri kalan taş kısımlarda birtakım sıkıntılar vardı. O taşların da yenilenmesi gerekiyordu. Bunun haricinde peyzaj projeleri ve düzenlemeleriyle birlikte caddemizi yenileyip Bolu’muza renk katmak istedik. Ayrıca caddede böyle çok fazla ufak ufak satış yapan yerlerimiz var. Bunları da daha estetik olmasına adına ve bir tek görünümde toplamak adına satış ofisleri tasarladık.”

YENİLEMENİN KAHRAMANLARI BELEDİYENİN MÜHENDİSLERİ

“Caddeyle birlikte kent meydanında ve valiliğin önünde de çalışmalarımız başladı. Kardelen Meydanı’nda bir sahne vardı. Alanın görüntüsünü de çok bozan bir yapıydı. Öncelikli olarak o sahneyi kaldırdık. Oradaki taşlarımız gerçekten ciddi deforme olmuş durumdaydı, taşlarımızı yeniliyoruz. Orada ciddi, sanat sokağı gibi bir aks oluşturacağız. Işıklarımızla, armatürlerimizle yenilikler yapıyoruz. Havuzumuzda bir takım değişiklikler yapıyoruz. Kent Meydanı'nda tünel şeklinde bir aydınlatma yapacağız. Bunların hepsini de Bolu Belediyesi olarak kendi çalışan mühendislerimizle yaptığımız tasarımlar. Mimar arkadaşlarımızdan Serpil Hanım, caddenin tasarımında bizzat kendisi çalıştı. İnşaat mühendisi arkadaşımız var, Çağrı Bey. Çağrı Bey de aynı şekilde bu taşların seçilmesi, döşenmesi işin takibi ile ilgilendi. Makine mühendisi arkadaşlarımız Sefa Bey ve Utku Bey de havuzlarımız var ama işte çok da aktif kullanamıyoruz. Bir takım teknik sorunları vardı. nasıl daha iyileştirebiliriz? Bunların üstüne çalıştılar. Caddenin daha aydınlık olması, daha güzel olması için çalışmaları, elektrik elektronik mühendislerimiz Adnan Bey ve Koray Bey yürüttüler. Arkadaşlarımız bundan sonra işletmesiyle de bizzat ilgilenecekler. Caddemizde mevcut asfalt olan yolu iyileştirip boyama çalışmaları yapacağız. Bu renkleri, tasarımları, bunların hepsiyle de Candaş Bey ilgilendi.”

ÇALIŞMALAR GECE YÜRÜYÜLÜYOR

“Özellikle tek tek bütün arkadaşlarımın ismini sayıyorum çünkü herkesin burada gerçekten büyük bir emeği var. Bütün arkadaşlarımız kendi uzmanlık alanlarında ciddi bir çaba sarf ettiler. Ciddi rahatsızlıklar vermeden taş döşeme ve yenileme çalışmalarımızı gece yürütüyoruz. Bütün bunlara dikkat edip, hiçbir şekilde proje maliyeti oluşturmadan bir proje ortaya koyduk.”

BİTTİĞİNDE ÇOK GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUM

“Hep birlikte organize olup bir çalışma ortaya çıkarttığımız için, gece gündüz demeden yanımızda olup destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şu an tabii başlangıç aşamasındayız. Sonuç itibariyle iş bir inşaat, şantiye alanı şeklinde. O yüzden yaptıklarımız, yapacaklarımız tam anlamıyla ortaya çıkmadı, görünmüyor ama bittiğinde çok güzel olacağına inanıyorum.

KIŞ GELMEDEN SONUÇ ALACAĞIZ

“Amacımız, kısa sürede Bolu'daki kış şartları bize sekteye uğratmaya başlamadan süreci bir şekilde toparlayıp sonuç almak. Bu haftadan itibaren de caddede asfalt olan kısımların tamiratlarını ve temizliğinin yapıp boyama çalışmalarına başlayacağız.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022, 00:58