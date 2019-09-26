Güle oynaya geldiği mahkemede tutuklandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık 2 ay önce Bolulu gençlerin uyuşturucu batağına saplanması için torbacılara aracılık eden Mehmet A., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ekiplerince yakalanan ve ardından ifadesi alındıktan sonra Savcılığa sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Uyuşturucu madde satıcılığına aracılık etmek” suçundan tutuksuz yargılanan Mehmet A., adeta güle oynaya sanık kürsüsünde yerini aldı ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Ne var ki mahkeme başkanı, işlenen suçu sabit bularak, Mehmet A.’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Tutuklama kararını duyan sanık bir anda şok oldu. Mahkeme Mehmet A.’nın tutuklu olarak yargılanmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 14:09