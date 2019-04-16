Güler, 2000 lira maaş alıyormuş

Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler iki gündür yaygın ve yerel basında hakkında çıkan suçlamalarla ilgili olarak sessizliğini gazeteniz Olay Gündem’e bozdu. Haber Müdürümüz Kasın Şahin’e özel açıklamalarda bulunan Güler, “ben daha önce kadın kolları başkanı olmadan önce bu işe girdim. 2 Mayıs 2018’de işe başladım. Daha sonra 2018’in Temmuz ayında AK Parti Kadın KollarıBaşkanı seçildim.Daha sonra hem kadın kolları başkanlığına hem de belediyedeki işime devam ettim. Biz yaşlı ve halk ilişkilerde terapi grubundaydık.Evlere yaşlılara terapiye gidiyorduk. Bu böyle devam etti.Hatta Alaattin Beyle beraber bir program yaptık Bolu aşevinde Tanju Özcan’ı da çağırdık ama katılmadı. Süleyman Özbağ’ın da bu konuda bilgisi var. 2 Mayısta ben belediyede işe girdim. 2 Mayıs’tan sonra Temmuz ayında kadın kollarına seçildim. Daha sonra31 Mart Mahalli idareler seçimlerine kadar çalıştım. Seçimden sonrada görevimden ayrıldım” dedi.

Haber müdürümüzün tam olarak ne zaman istifa ettiniz. Tarih olarak verebilir misiniz şeklindeki sorusuna Arzu Güler, “ 2 Mayıs 2018 tarihinde başladığım görevimi 15 Nisan 2019 tarihine kadar sürdürdüm. Dün itibarıyla da istifa dilekçemi verdim. Belediyede çalıştığım için 12 ay süreyle maaş aldım. Normalde ben partidedurup tasadece maaşımı alma şeyliği yapmadım. Belediyede çalıştığım için işçi statüsünde olduğum için partide çalışmama yasal bir engel yok. Memur olsaydım, kadrolu olsaydım bu yanlıştı ama ben işçi statüsündeyim. 2000 TL maaş alıyordum” ifadelerini kullandı.