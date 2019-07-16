Güler Ailesinin mutlu günü

Bolu Gündem gazetemizden emekli Ayhan Güler, geçtiğimiz günlerde kızı Buse’yi nişanladı. Buse-Tolga çiftinin nişan yüzüklerini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan taktı.

Güler Ailesinin mutlu günü

Haber: Esra Öztürk

Bolu Gündem gazetemizden emekli Ayhan Güler’in kızı Buse Güler geçtiğimiz gün hayatını Tolga Gül ile birleştirecek ilk adımı attı. Ayhan-Ayşegül Güler çiftinin kızları Buse ile Hasan-Fatma Gül çiftinin oğulları Tolga aile arasında yapılan merasim ile nişanlandı. Buse-Tolga çiftinin nişan yüzüklerini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan taktı. Başkan Özcan genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Biz de Olay Gündem gazetesi olarak Buse-Tolga çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler, huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ederiz.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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