Güler Ailesinin mutlu günü

Haber: Esra Öztürk

Bolu Gündem gazetemizden emekli Ayhan Güler’in kızı Buse Güler geçtiğimiz gün hayatını Tolga Gül ile birleştirecek ilk adımı attı. Ayhan-Ayşegül Güler çiftinin kızları Buse ile Hasan-Fatma Gül çiftinin oğulları Tolga aile arasında yapılan merasim ile nişanlandı. Buse-Tolga çiftinin nişan yüzüklerini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan taktı. Başkan Özcan genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Biz de Olay Gündem gazetesi olarak Buse-Tolga çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler, huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ederiz.