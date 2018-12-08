Haber: Aysun BEYKOZ

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, günün anlam ve önemine dair şunları söyledi; Biz İYİ Parti olarak engelli vatandaşlarımızı teşkilatımıza dâhil etmeye mutlak suretle önem veriyoruz. Biliyorsunuz partimizin kurucuları arasında da engelli vatandaşlarımız vardı. Zira engelleri kaldırmak için, hayata onların gözüyle bakabilmenin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.

İYİ Parti bu konuda engelli kardeşlerimiz için yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ve engellilerin her bakımdan gelişmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması içinMilletvekillerimiz de gerekli düzenlemeler ve yasa teklifleri sunuyor, komisyonlar kurulması için teklifler veriyor.

Çalışmalarla sosyal hayatın parçası olan engelli vatandaşların eğitimden siyasete, sanattan spora her alanda daha çok yer alarak, çabaları ve başarıları ile toplumun ayrılmaz parçası olduğunu belirten İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Murat Güler mesajında şu notları da ekledi.

“Herkesin bir gün engelli birey olabileceğini unutmayarak, hayatın olağan akışı içinde, her türlü kısıtlı imkânlara rağmen üreten, eser bırakan ve başarmanın tadını alan engelli insanlarımızı takdir etmeliyiz. İYİ Parti olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı ve engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı yasal görevimizin yanında bir insanlık görevi olarak görmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu ve engelleri aşılmış bir dünya diliyorum. Bu anlamlı günde tüm engelli vatandaşlarımızın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, ömür boyu mutlu bir yaşam dilerim” dedi.