Güler, yeniden Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Haber: N. Halid Altundal

Göynük ilçesi doğumlu olan Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkan Yardımcısı Mesut Güler, 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılan TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezinin 48. Olağan Genel Kurulunda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi.

Uzun yıllar ilimiz Bolu’da ormancılık teşkilatlarında görev yapan Mesut Güler, son olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü olarak görev yaparken 2018 yılı Aralık ayında Ankara’ya Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Güler, 2002-2005 yıllarında Memur-Sen’e bağlı TOÇ-BİR SEN Sendikasının Bolu 5 Nolu Şubesinin ilk kuruluşunda şube yönetim kurulu Üyesi olarak, 2006-2008 yıllarında TMMOB Orman Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi olarak, 2010 - 2018 yılları arasında beş dönem TMMOB Orman Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve 2018 yılında da TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesiyle Ankara’daki görevine başlamıştı.