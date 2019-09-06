Güler’den yeni eğitim yılı mesajı

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Murat Güler2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile ilgili yayınladığı mesajda, "Yöneticisi, öğretmeni, öğrencisi ve velisi ile yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın coşkusunu, tatlı telaşını ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanı ile çarpan minik yavrularımıza, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımıza ve onurlu mesleği seçen değerli öğretmenlerimize 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim, şüphesiz her dönemde bütün toplumların öncelikleri arasında yer almıştır. Günümüzde de büyük bir hızla değişen ve gelişen milletler, dünya birincisi olma yarışlarını, bütün bireyler için sağlanan kaliteli ve nitelikli bir eğitimle güçlendirip hızlandırmaktadır. Bu hedefi gerçekleştirmek için, eğitimde kalitenin yükseltilmesini, eğitim sisteminin küreselleşen dünyanın şartları ve toplumun beklentileri doğrultusunda çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını, ezbercilikten uzak, insanı temel alan, bilginin üretilmesini ve kullanılmasını öğreten çağdaş eğitim politikaları ile araç ve yöntemlerinin benimsenmesini amaçlayan çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Başöğretmen Atatürk, istikbal için en önemli ilkeyi ‘Fikri hür, Vicdanı hür, İrfanı hür nesiller!’ diyerek en yalın bir şekilde ifade etmiştir. Bilim ve teknolojide öne geçen ülkelerin diğerleri ile arayı açtığı bir çağda, müfredatımızın bilimsel temellere dayanması ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Sorgulayan, özgür düşünen, dijital okuryazarlık ve yabancı dil becerileri gelişmiş gençler yetiştirmeye odaklanmalıyız” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK BİZLERİN VAZİFESİDİR”

İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamağın okul olduğunu söyleyen Merkez İlçe Başkanı Güler mesajında ayrıca, “Okul, bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin olarak, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir. Öğretmenlerin eserlerinin kalitesi, öğretmenlere verilen değer ve itimat ile doğru orantılıdır. Öğretmenlerine gereken değeri vermeyen milletlerin eğitimde ve kalkınmada başarılı olması beklenemez. Büyük Önder Başöğretmenimiz Atatürk’ün şu eşsiz tespitinin Milli Eğitimde ilke edinilmesini ve bununda hayatta başarının anahtarı olacağından şüphem yoktur: ‘Çalışmadan, Öğrenmeden, Yorulmadan Rahat Yaşamanın Yollarının Aramayı Alışkanlık Haline Getirmiş Milletler Önce Onurlarını Sonra Özgürlüklerini ve Daha Sonra Da Geleceklerini Kaybetmeye Mahkûmdur.’ Bu düşüncelerle 2019-2020 Eğitim Öğretim yılımızın, değerli öğretmenlerimize, sevgili yavrularımıza, saygıdeğer velilerimize ve Aziz Türk Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.