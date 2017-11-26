banner133

banner101

26 Kasım 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Güllü Yaman; “Her türlü şiddete hayır”

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Kadına yönelik her türlü şiddete hayır” dedi.

    26 Kasım 2017 Pazar 09:45
    Bu haber 60 kez okundu
    Güllü Yaman; “Her türlü şiddete hayır”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaman açıklamasını şöyle sürdürdü; 25 Kasım 1960’da Dominik Cumhuriyetindeki diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabel Kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesinin ardından 39 yıl sonra 1999’da 25 Kasım tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından ‘’Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Hayır’’ günü ilan edilmiştir.

    Bedenleri üzerinde dahi tam anlamıyla söz hakkı bulunmayan ve çeşitli politikalar ile kendi bedenlerine yabancılaştırılan,Yediklerine, giydiklerine, güldüklerine ve annelik tercihlerine karışılan, çocukluğundan uzaklaştırılarak zorla evliliğe itilen, ayrımcı tutumlar nedeniyle toplumsal yaşamdan soyutlanan, toplumda eşit temsil hakkını tam anlamıyla elde edemeyen, yönetim yerine yönetilmeye layık görülen, ve TACİZ, TECAVÜZ, ÖLÜM ile şiddeti en derinden yaşayan, tüm kadınlara karşı sorumluyuz.

    Bu nedenle Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak diyoruz ki! Önemli olan şiddet uygulanmasından sonra bir takım müdahalelerin yapılması değil, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesidir. Bu konuda, genelde olayın mağduru olan kadınlar eğitilmekte, şiddete uğradıktan sonra nerelere müracaat edecekleri, haklarının neler olduğu gibi bilgiler verilmektedir. Unutulmamalıdır ki şiddeti uygulayan genelde erkektir. Erkeğin bu konuda eğitilip, bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim sadece alınacak cezaların anlatılmasından ibaret olmamalıdır. Erkek, bu olayın yanlışlığını idrak etmeli, tam bir kararlılıkla ve inanarak bundan vazgeçmelidir.

    Bugün ülkemizin taraf olduğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik uluslararası sözleşmeler ve yasal mevzuatımız etkin biçimde uygulanamamakta ve yasal mevzuatın uygulanması noktasında kurumlar arası etkinlik sağlanamamaktadır. Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik etkin politikalardan yoksun olunması neticesinde ülkemizde kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. 2014 yılında ülkemizde öldürülen kadın sayısı 255'e 2015 yılında öldürülen kadın sayısı 303 2016 yılı öldürülen kadın sayısı 328 2017 öldürülen kadın sayısı  şu ana kadar 358’e ulaşmıştır. Bunun dışında ise kapalı kapılar ardında şiddet gören, adli birimlere başvurmayan veya başvuramayacak durumda olan kadın sayısı ise belirsizdir.

    İktidarın uyguladığı politikalar kadına ve topluma yönelik şiddeti  arttırmaktadır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde eşit yurttaş olma hakkını kazanan kadının kurtuluşunun da ancak cumhuriyetimizin kurtuluşu ile mümkün olduğunu belirtmek isteriz. Cumhuriyet ile kazanılan haklar yok edilmeye çalışılmaktadır. Ulusal egemenlik temeline dayalı olan Cumhuriyetimiz, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı, kadın ve erkek eşitliği temeline dayanan demokratik bir devlet anlayışına bağlı devrimler ile gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kazanılan bu büyük haklar ne yazık ki daha çok geliştirilmesi gerekirken ortaçağ karanlığına doğru sürüklenmekte, eğitimde, yönetimde, ailede ve siyasette, laiklik, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çiğnenerek kadınların bedeni üzerinden siyaset yapılmakta kadının saygınlığı yok edilmeye çalışılmaktadır.

    Kadını eve kapatan,  en az üç çocuk isteyen, kürtaja, sezeryana  karşı olan, hamile kadına sokağa çıkmaması yönünde baskı kuran, 4+4+4 eğitim sistemi ile kız çocukların eğitim haklarını elinden alan, çocuk gelinlerin yolunu açarak meşrulaştırmaya çalışan, Dövülmek kadının fıtratında vardır diyen  iktidarın kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracağını ummak da bir o kadar gerçek dışıdır.

    Hiçbir çeşidi asla onaylanıp hoş görülemeyecek şiddetin boyutları ülkemizde her geçen gün artmakta ise de yarınları değiştirmek bizim elimizdedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bireysel olarak kazanılamayacağı öncelikle hükümetin şiddetle mücadele için etkin bir politika geliştirmesi ve tüm kurumlarıyla birlikte etkin bir şekilde bu politikaları yürürlüğe koyması gerektiği ortadadır.

    Çocuk gelinlerin arttığı,kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin sayısının her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz.  Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Bu gerici, ayrımcı düşüncelere karşı dimdik duracağız ve mücadele edeceğiz. Kadına yönelik her türlü şiddet ve baskıyı kınıyoruz. Her türlü Şiddete de HAYIR diyoruz.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Kadınları, Derneği, Bolu, Şube

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Öğretmenim
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BOLU’DA” GÜZEL ÜLKEMİN “YÖRESEL ÜRÜNLER”İ ve “COĞRAFİ İŞARETLERİ”SEMİNERİNDEN …
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (II)
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tanju Özcan’dan Atraksiyonlara devam
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129