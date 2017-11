Haber: Kasım ŞAHİN

Yaman açıklamasını şöyle sürdürdü; 25 Kasım 1960’da Dominik Cumhuriyetindeki diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabel Kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesinin ardından 39 yıl sonra 1999’da 25 Kasım tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından ‘’Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Hayır’’ günü ilan edilmiştir.

Bedenleri üzerinde dahi tam anlamıyla söz hakkı bulunmayan ve çeşitli politikalar ile kendi bedenlerine yabancılaştırılan,Yediklerine, giydiklerine, güldüklerine ve annelik tercihlerine karışılan, çocukluğundan uzaklaştırılarak zorla evliliğe itilen, ayrımcı tutumlar nedeniyle toplumsal yaşamdan soyutlanan, toplumda eşit temsil hakkını tam anlamıyla elde edemeyen, yönetim yerine yönetilmeye layık görülen, ve TACİZ, TECAVÜZ, ÖLÜM ile şiddeti en derinden yaşayan, tüm kadınlara karşı sorumluyuz.

Bu nedenle Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak diyoruz ki! Önemli olan şiddet uygulanmasından sonra bir takım müdahalelerin yapılması değil, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesidir. Bu konuda, genelde olayın mağduru olan kadınlar eğitilmekte, şiddete uğradıktan sonra nerelere müracaat edecekleri, haklarının neler olduğu gibi bilgiler verilmektedir. Unutulmamalıdır ki şiddeti uygulayan genelde erkektir. Erkeğin bu konuda eğitilip, bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim sadece alınacak cezaların anlatılmasından ibaret olmamalıdır. Erkek, bu olayın yanlışlığını idrak etmeli, tam bir kararlılıkla ve inanarak bundan vazgeçmelidir.

Bugün ülkemizin taraf olduğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik uluslararası sözleşmeler ve yasal mevzuatımız etkin biçimde uygulanamamakta ve yasal mevzuatın uygulanması noktasında kurumlar arası etkinlik sağlanamamaktadır. Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik etkin politikalardan yoksun olunması neticesinde ülkemizde kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. 2014 yılında ülkemizde öldürülen kadın sayısı 255'e 2015 yılında öldürülen kadın sayısı 303 2016 yılı öldürülen kadın sayısı 328 2017 öldürülen kadın sayısı şu ana kadar 358’e ulaşmıştır. Bunun dışında ise kapalı kapılar ardında şiddet gören, adli birimlere başvurmayan veya başvuramayacak durumda olan kadın sayısı ise belirsizdir.

İktidarın uyguladığı politikalar kadına ve topluma yönelik şiddeti arttırmaktadır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde eşit yurttaş olma hakkını kazanan kadının kurtuluşunun da ancak cumhuriyetimizin kurtuluşu ile mümkün olduğunu belirtmek isteriz. Cumhuriyet ile kazanılan haklar yok edilmeye çalışılmaktadır. Ulusal egemenlik temeline dayalı olan Cumhuriyetimiz, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı, kadın ve erkek eşitliği temeline dayanan demokratik bir devlet anlayışına bağlı devrimler ile gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kazanılan bu büyük haklar ne yazık ki daha çok geliştirilmesi gerekirken ortaçağ karanlığına doğru sürüklenmekte, eğitimde, yönetimde, ailede ve siyasette, laiklik, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çiğnenerek kadınların bedeni üzerinden siyaset yapılmakta kadının saygınlığı yok edilmeye çalışılmaktadır.

Kadını eve kapatan, en az üç çocuk isteyen, kürtaja, sezeryana karşı olan, hamile kadına sokağa çıkmaması yönünde baskı kuran, 4+4+4 eğitim sistemi ile kız çocukların eğitim haklarını elinden alan, çocuk gelinlerin yolunu açarak meşrulaştırmaya çalışan, Dövülmek kadının fıtratında vardır diyen iktidarın kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracağını ummak da bir o kadar gerçek dışıdır.

Hiçbir çeşidi asla onaylanıp hoş görülemeyecek şiddetin boyutları ülkemizde her geçen gün artmakta ise de yarınları değiştirmek bizim elimizdedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bireysel olarak kazanılamayacağı öncelikle hükümetin şiddetle mücadele için etkin bir politika geliştirmesi ve tüm kurumlarıyla birlikte etkin bir şekilde bu politikaları yürürlüğe koyması gerektiği ortadadır.

Çocuk gelinlerin arttığı,kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin sayısının her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Bu gerici, ayrımcı düşüncelere karşı dimdik duracağız ve mücadele edeceğiz. Kadına yönelik her türlü şiddet ve baskıyı kınıyoruz. Her türlü Şiddete de HAYIR diyoruz.