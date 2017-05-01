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01 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Güllü Yaman; “Yaşasın 1 Mayıs”

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada; “Bu yıl 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen AKP Hükümeti’nin ilan ettiği OHAL’le birlikte kamu emekçilerinin ve işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı giriştiği saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmektedir” dedi.

    01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:05
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    Güllü Yaman; “Yaşasın 1 Mayıs”

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Yaman, açıklamasının devamında şunları söyledi; İşçi sınıfının haftanın 6 günü 12 saat çalıştırılmasına karşı haftada 5 gün, günde 8 saat çalışma talebiyle ABD’de başlattığı grev ve eylemlerde yüzlerce işçinin işten atılma ve öldürülme pahasına ırk ve din ayrımı gözetmeksizin burjuvaziye karşı gösterdikleri sınıf dayanışması II. Enternasyonal’ın kararıyla 1890 yılından bu yana 1 Mayıs “Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır.

    Bu yıl 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen AKP Hükümeti’nin ilan ettiği OHAL’le birlikte kamu emekçilerinin ve işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı giriştiği saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmektedir.

    Türkiye İşçi sınıfı, birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı çok ağır koşullar altında karşıladı. Kamu emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınması istenmesi, taşeronlaştırmanın, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasına yönelik yasal düzenlemeler ve atılan fiili adımlar sürmekte olduğunu biliyoruz.

    Böylesine bir süreçte yüzü bağımsızlıktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri dışında hiç bir şey, bizleri hedeflerimize ulaştıramaz. Birleşerek,  BİRLİK’te hareket etmenin neler kazandıracağını artık çok iyi biliyoruz.

    Bütün emekçiler temel hakları ve ekonomik talepleri için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını, emeğimizi sömürenlerin ise “bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gideceklerini” ve “bu güzelim memlekette hürriyetin en şanlı elbisesiyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşacağını” biliyoruz.

    Bütün emekçiler birleştiğinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyet daima yükselecek ve ebediyen yaşayacağını biliyoruz.

    Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Kadınları, Derneği, Bolu, Şube

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