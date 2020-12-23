Güllüce, “Bizler Narven’i seviyoruz”

Haber: BMA

Tatilini ailesiyle birlikte Narven’de geçiren İdris Güllüce Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı ile bir araya gelerek pandemi sürecinde uygulanan önlemler ve alınan tedbirler ile ilgili görüştü. Tesis hakkında görüşlerini Aydoğanlı ile paylaşan Güllüce; “Narven son derece hijyenik, hizmetleri kaliteli, termal alanları ve SPA alanları şu anda pandemi sebebiyle kapalı olsa da oldukça güzel bir tesis. Ailemle birlikte güzel vakit geçirebildiğimiz, yürüyüş yapabildiğimiz, temiz havasıyla büyükşehirlerin kalabalığından uzaklaşabildiğimiz bir yerdeyiz. Özellikle büyükşehirlerden kaçmak isteyenlere Narven’i tavsiye ediyorum” dedi.

“BİZLER NARVEN’İ SEVİYORUZ”

Pandemi sebebiyle tesiste alınan önlemlerle ilgili Narven yönetimine teşekkür eden Güllüce; “Girişte HES Kodu kontrolü ile başlayan önlemler ateş ölçümleri ile devam ediyor ve gayet güvenli bir şekilde dairenize yerleşiyorsunuz. Dairelerin ve ortak alanların sürekli dezenfekte edilmesi, her noktada dezenfektanların bulunması, çalışanların kuralları iyi bir şekilde uygulaması ve sizleri güvende hissettirmesi oldukça önemli uygulamalar. Bizler Narven’i seviyoruz ve güvenli bir şekilde sakin ortamında tatillerimizi geçiriyoruz. Narven gibi tesislerin ülkemizde sayısının artmasını ümit ediyorum” dedi.