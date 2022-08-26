Gülşen’e Bolu İmam Hatipliler derneğinden suç duyurusu

Haber: Erdal Tanrıverdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı Gülşen'in İstanbul'daki konseri sırasında imam hatip liselilere yönelik söylemlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Bunun üzerine Bolu Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hüseyin Altındağ, Başkan Yardımcısı İsmail Sarıdoğan, Memur-Sen Bolu İl Temsilcisi Başkanı Ahmet Koçak, Hukukçular Derneği Bolu İl Temsilcisi Av. Fikret Çıracı ve Bolu İmam Hatip Lisesi mezunları, Bolu Adliye binasında gelerek pop şarkıcısı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Adliye binası önünde toplanan İmam Hatipliler adına bir konuşma yapan Bolu Önder İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Sarıdoğan, şarkıcı Gülşen’e tepki göstererek şunları söyledi;

“İmam Hatip Okulları bugünkü haliyle bundan 71 yıl; isim ve içerik olarak ise 109 yıl önce ülkemizin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren gözbebeğimiz okullarımızdır.”

“İmam Hatip Okulları ülkemizin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumlarıdır. Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir.”

“İmam Hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir.”

“İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz”